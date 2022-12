Cette blessure de Manuel Neuer n'était pas dans les plans du Bayern Münich. Alors que les Bavarois ont un championnat et une Ligue des Champions à gagner cette saison, son gardien Manuel Neuer s'est cassé la jambe au ski, et a dû déclarer forfait pour le reste de la saison.

Alors, pour succéder au légendaire portier allemand, les dirigeants munichois cherchent une solution à court terme. Dans un premier temps, la piste Alexander Nübel a été évoquée. Le gardien prêté à Monaco pourrait faire machine arrière afin de pallier l'absence de Neuer. Mais une autre idée est venue à l'esprit des dirigeants. En effet, à en croire les informations de SkySports, le Bayern Münich ciblerait Yann Sommer, le gardien du Borussia Mönchengladbach.

Libre de tout contrat en juin prochain, le Suisse pourrait faire ses valises plus tôt que prévu, surtout si le plus grand club d'Allemagne l'appelle. SkySports indique qu'il n'y a pour l'instant aucune négociations concrètes à ce jour, mais qu'il y aurait bel et bien une prise de contact entre les dirigeants bavarois et le Sommer.