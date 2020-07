Bayern Munich : Sané s'explique

Sané a déjà des vues sur la Ligue des Champions

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/man-city-guardiola-confirme-le-depart-de-sane-vers-le-bayern-CNT000001rheEx.html"][/EMBED]Depuis ce vendredi matin, Leroy Sané est officiellement un joueur du Bayern Munich. Après l’erreur de communication faite la veille, le géant bavarois a corrigé le tir et annoncé la venue en son sein de l’ancien joueur de Manchester City.La durée du contrat est de quatre ans.Un dénouement qui ravit tout le monde, à commencer par le principal intéressé. Après avoir paraphé son bail,«Le Bayern Munich est un très grand club et a de grands objectifs - et ces objectifs me conviennent également, a-t-il clamé avec sa nouvelle tunique sur le dos. J'ai hâte de relever le nouveau défi et j'ai hâte de m'entraîner avec l'équipe. Je connais Hansi Flick depuis la sélection espoirs, nous y avons eu de très bonnes relations. Je veux gagner autant de titres que possible avec le FC Bayern, et la Ligue des Champions en prime ».Karl-Heinz Rummenigge, le président, a parlé d’un « excellent joueur » et qui a « montré ses qualités ces dernières années, notamment en équipe nationale ». « Notre objectif est de rassembler les meilleurs joueurs allemands au FC Bayern et l'engagement de Leroy souligne cette voie », a-t-il ajouté. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif, a souligné de son côté qu’ « avec Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy, nous avons maintenant un effectif de très haut niveau et des solutions nombreuses et importantes sur les ailes ».