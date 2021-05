Bayern Munich - Rummenigge scelle le sort de Lewandowski

Bien que lié contractuellement au Bayern pour encore deux ans, Robert Lewandowski a vu son nom alimenter la rubrique des transferts dernièrement. Il était question d’un possible départ le concernant et son remplacement par Erling Haaland, la star du Borussia Dortmund. Et c’est Pini Zahavi, l’agent de l’avant-centre polonais, qui aurait fait la demande pour un changement d’air. Mais, ça ce sont les bruits des coulisses et la réalité serait toute attente.

Le Bayern ferme la porte à un transfert

Jeudi soir, au micro de Sport1, Karl-Heinz Rummenigge a évoqué le cas de son avant-centre vedette. Pour lui, il n’est nullement question d’une séparation. « Bien sûr qu’il reste ! Qui vendrait un joueur qui inscrit 60 buts par an ? », s’est exclamé le patron bavarois. Au regard des statistiques de « Lewy », les champions d’Allemagne n’ont en effet aucun intérêt à le vendre. Cette saison, il a encore fait parler de lui en accumulant les réalisations dans les différentes compétitions. En Bundesliga, il est d’ailleurs à une unité du record historique de Gerd Muller (40 buts). Une marque qu’il pourrait égaler dès ce week-end contre Fribourg.