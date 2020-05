Bayern Munich : Pas de départ pour Lucas Hernandez

Lucas Hernandez sera toujours un joueur du Bayern Munich la saison prochaine, malgré des rumeurs l'annonçant dans le viseur du Real Madrid ou encore de Newcastle. C'est ce qu'a affirmé de manière laconique son représentant. "Lucas ne bougera pas, il va rester au Bayern, c'est certain", a confirmé Manuel Garcia Quilon samedi, au micro de Sky Sport Allemagne.

15 apparitions pour Hernandez cette saison Pour rappel, le champion du monde français avait été acheté 80 millions d'euros par le Bayern à l'Atlético de Madrid l'été dernier. Confronté au prodige Alphonso Davies sur le flanc gauche, et au duo composé de David Alaba et Jérôme Boateng en défense centrale, le champion du monde 2018 a du mal à s'imposer en Bavière. Alors que le Bayern a la meilleure défense de Bundesliga, Hernandez a dû se contenter de moins 900 minutes de jeu cette saison sous le maillot munichois, lui qui n'a pas été épargné par les blessures.