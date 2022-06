Le ping-pong est un sport prisé ces dernières semaines du côté du Bayern Munich. Ayant la ferme intention de quitter un club bavarois au sein duquel il évolue depuis l'été 2014, Robert Lewandowski multiplie les interventions dans la presse. Et à chacune des sorties médiatiques de leur joueur, les dirigeants du Bayern répliquent immédiatement en expliquant qu'il est sous contrat jusqu'en 2023 et qu'il devra respecter ses engagements. Mais une fois encore, le Polonais leur a renvoyé la balle.



Cette fois, c'est dans un entretien accordé à Bild que le deuxième du dernier Ballon d'Or a redit une énième fois son souhait de quitter la Bavière. Tout en assurant qu'il ne souhaitait pas "d'escalade ni d'huile sur le feu", Lewandowski a expliqué qu'il était "convaincu" que le Bayern et lui parviendraient à se mettre d'accord pour qu'il puisse partir. Visiblement désireux de ne pas aller jusqu'au clash, l'homme de trente-trois ans a pris soin de ménager son club autant que possible.

"Il est temps de passer à une nouvelle étape"



Il a par exemple assuré qu'il souhaitait "le meilleur pour le Bayern" et qu'il n'était pas "égoïste", rappelant également qu'il faisait "de (s)on mieux pour ne pas décevoir le club et les fans". S'il a indiqué que "le Bayern et (lui) ne (sont) pas ennemis", il a insisté une fois de plus sur son besoin de nouveauté. "Je sens qu'il est temps de passer à une nouvelle étape." Pour l'heure, Munich n'est toujours pas de cet avis.