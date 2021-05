Au bout de sept ans passés au Bayern Munich, Robert Lewandowski est susceptible de changer d’air durant le mercato qui se profile. C’est ce que laisse croire son clan depuis quelques temps, provoquant ainsi l’inquiétude des dirigeants bavarois et leurs supporters. Mais s’il venait à changer effectivement d’air, vers quelle destination le buteur polonais aurait tendance à se diriger ? Un de ses anciens agents s’est permis de donner un indice.

« Paris n’a jamais été une option pour Lewandowski »

Cezary Kucharski, qui a travaillé avec Lewandowski jusqu’en 2018 avant que ce dernier ne s’engage avec Pini Zahavi, croit savoir que le meilleur buteur de la Bundesliga n’a qu’un club en tête pour la suite de sa carrière. "Quand nous avons fait venir Robert en Allemagne, le plan était clair : Dortmund, Bayern, l’Espagne et puis les Etats-Unis. Et ce n'est un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve, a-t-il déclaré dans une interview à Goal/Spox. Mais les clubs espagnols ne sont actuellement pas assez solides financièrement pour se le permettre et il a certainement réalisé ces dernières années que le Bayern est le club idéal pour lui."



Lewandowski a donc un penchant pour le Real. En revanche, et contrairement à la rumeur qui a circulé, Paris ne l’attire pas plus que cela. « Une chose est claire : pour la femme de Lewandowski, un déménagement à Paris n'a jamais été une option. J'ai eu des contacts avec le PSG à propos de Robert à quelques reprises dans le passé, mais il n'a jamais voulu être sérieux à ce sujet. La porte de Paris était toujours fermée…", a ajouté Kucharski. Manifestement, si l’envie lui prend de mettre la main sur le goleador polonais, Leonardo, le directeur sportif parisien, va devoir se montrer extrêmement persuasif l’été prochain.