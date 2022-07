Bayern Munich : Lewandowski en route vers le Barça

Le dossier Robert Lewandowski en passe d'être bouclé ? Depuis de longues semaines, l'attaquant ne désire qu'une seule chose : rejoindre le FC Barcelone et partir du Bayern Munich, avec qui il est encore sous contrat jusqu'en 2023. D'abord réticent à laisser partir sa star, le club allemand serait sur le point de céder à en croire les informations de Sky Sport Allemagne. Le média indique en effet qu'un accord est proche d'être trouvé entre les deux clubs sur le cas de l'avant-centre polonais.

Le transfert de Lewandowski au Barça d'ici la fin du week-end ?

S’il était bien présent depuis le début de semaine pour la reprise de l’entraînement avec le Bayern Munich, le joueur s'est signalé par trois retards consécutifs et un langage corporel pas vraiment enthousiasmant. Alors que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait tenu à le remercier "pour tout ce qu’il est en train de faire pour nous rejoindre", le club catalan devrait de nouveau passer à l'action. Après avoir formulé une première offre de 40 millions plus des bonus, le Barça s’apprêterait à en proposer une seconde, avoisinant 50 millions d’euros, ce qui correspondrait au montant réclamé par le Bayern.



Au Barça, Lewandowski viendrait renforcer un secteur offensif très riche avec les présences d'Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Ousmane Dembélé, Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que Martin Braithwaite. Le transfert, lui, pourrait être officialisé d'ici la fin du week-end.