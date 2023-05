Bayern Munich : les Bavarois lâchent Osimhen pour se concentrer sur Kolo Muani

Le Bayern Munich ne devrait pas enregistrer l'arrivée de Victor Osimhen en vue de la saison prochaine. Ainsi, il se trouve que l'attaquant de Naples, désiré par plusieurs clubs en vue de la saison prochaine après avoir réussi un superbe exercice avec le Napoli, ne devrait pas poser ses valises à Munich. L'attaquant international nigérian, meilleur buteur de Serie A, semblerait ne plus être le profil désiré par les dirigeants du Bayern Munich, qui souhaiteraient se concentrer sur Randal Kolo Muani. D'après Sky Sport, la piste menant à Osimhen aurait été abandonné mais le Bayern serait toujours à la recherche d'un attaquant et le profil de Kolo Muani est ciblé, tout comme celui de Julian Alvarez, l'attaquant de Manchester City.

Kolo Muani ciblé par le Bayern

Concernant Osimhen, le Bayern aurait lâché l'affaire étant donné que de nombreux prétendants sont sur le dossier et que le prix de l'attaquant du Napoli est élevé, avec Naples demandant au minimum 150 millions d'euros. "Quand on parle d'un tel montant (le Napoli a fixé son prix à 150 millions d'euros, ndlr), il faut se poser la question: le joueur vous donne-t-il une garantie pour cette somme? Ce serait certainement un gros risque", avait déjà déclaré Oliver Kahn, président du directoire, il y a une quinzaine de jours dans les colonnes de Bild. Et il se trouve que Randal Kolo Muani, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, est la priorité du Bayern, qui aurait également ajouté Julian Alvarez dans sa liste. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Manchester City, le champion du monde argentin est bien évidemment dans l'ombre d'Erling Haaland, titulaire indiscutable avec les Skyblues, et il n'a eu que 12 titularisations en Premier League cette saison. Avec 17 buts toutes compétitions confondues, Alvarez possède un profil qui intéresse les dirigeants du Bayern même si aujourd'hui, la priorité reste Kolo Muani.