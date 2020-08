Bayern Munich : Le PSG s'intéresse à Thiago Alcantara

Annoncé avec insistance du côté de Liverpool ces derniers temps, l’expérimenté milieu espagnol Thiago Alcantara pourrait finalement se diriger vers la France en s’engageant avec le Paris SG. C’est ce que révèle le site Le 10 Sport, en indiquant qu’une offre a déjà été transmise par les responsables franciliens pour l’ancien barcelonais. Elle approcherait les 30M€. C’est 10M€ de moins que ce que demande le Bayern pour son sociétaire, mais les discussions sont toujours en course.

Le Bayern est ouvert à un transfert Thiago (29 ans) n’a plus qu’un an de contrat du côté de l’Allianz Arena. Et il a déjà fait part à ses responsables munichois de son intention de partir. Même s’ils mesurent son importance et aussi les énormes services qu’il a rendus au club, ces derniers seraient enclins à le laisser partir. A condition bien sûr que leurs exigences financières soient respectées. Le temps qui passe en cette période de mercato plaide clairement en leur faveur. Même si son transfert est acté, le joueur d’origine brésilienne devrait encore disputer quelques matchs avec son équipe munichoise. Ceux des derniers tours de la Ligue des Champions. L’équipe de Hansi Flick étant bien partie pour jouer au moins deux rencontres continentales durant ce mois d’août.