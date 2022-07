Bayern Munich : De Ligt signe jusqu'en 2027

une Coupe d'Italie et une Super Coupe d'Italie avec la Vieille Dame.

"J'ai ressenti une véritable estime", reconnaît De Ligt

Le Bayern Munich continue son marché. Ce mardi, après les transferts déjà officialisés de Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, et Sadio Mané, c'est Matthijs de Ligt qui est venu rejoindre l'équipe entraîné par Julian Nagelsmann. Le défenseur central néerlandais. Formé à l'Ajax Amsterdam, de Ligt rejoint le Bayern pour un montant de 80 millions d'euros, bonus compris, après avoir remporté un titre de champion d'Italie,"Je suis très heureux de devenir un joueur de ce grand club. Le FC Bayern est le club le plus performant d'Allemagne, l'un des clubs les plus performants d'Europe et du monde.Je suis très heureux de faire partie de l'histoire du FC Bayern", s'est enthousiasmé le joueur, dans le communiqué officiel.Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a avoué que ce mouvement. "Na-t-il assuré. Du côté de Turin, le successeur de De Ligt serait déjà trouvé : Gleison Bremer, le défenseur brésilien du Torino, devrait s'engager dans les prochaines heures pour près de 40 millions d'euros.