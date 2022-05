L'information ne faisait plus aucun doute, elle a reçu une confirmation de source officielle ce dimanche. Invité sur le plateau de l'émission Sport1, le directeur sportif du Bayern Munich Hasan Salihamidzic a confirmé l'arrivée prochaine dans les rangs bavarois de Noussair Mazraoui, auteur de 5 buts et 4 passes décisives cette saison (toutes compétitions confondues) sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam. En fin de contrat avec les Lanciers, le latéral droit international marocain a opté pour les champions d'Allemagne malgré la cour assidue du Barça. "L'affaire est conclue", assure Salihamidzic. Le joueur de 24 ans a passé sa visite médicale et son arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours.