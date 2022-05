Selon toute vraisemblance, Robert Lewandowski va quitter cet été le FC Barcelone. Il n’y a pas eu d’accord trouvé pour une prolongation et l’intérêt des deux parties désormais c’est de pouvoir se séparer de la meilleure façon. L’avenir du Polonais semble se dessiner du côté de Barcelone.



Les dirigeants des champions d’Allemagne vont certainement commencer à chercher un remplaçant à leur goleador. Les buteurs prolifiques et capables de faire oublier « Lewy » ne courent pas les rues. Mais, il y en a tout de même quelques-uns qui pourraient éventuellement faire l’affaire. Et Jérôme Boateng, un ancien de la maison munichoise, en a un en tête.

Le Bayern devra faire le bon choix

Lors d’une intervention pour Sky Allemagne, l’arrière de l’Olympique Lyonnais a suggéré au Bayern de parier sur Harry Kane, l’avant-centre de Tottenham. « Moi, j'essaierais immédiatement de faire venir Kane au Bayern Munich. Pour moi, c'est un attaquant complet qui marque des buts tous les matchs à Tottenham, une très bonne mais pas une équipe de classe mondiale. S'il joue dans une équipe comme le Bayern, je pense qu'il serait un excellent remplaçant à un très bon âge. »



Boateng a poursuivi en indiquant que Lewandowski a tout à fait raison de vouloir aller voir ailleurs : « On aurait pu le prédire un peu en raison des derniers développements. Pour un joueur comme lui, c'est légitime de vouloir éventuellement essayer quelque chose de nouveau. Nous avons tous eu de telles pensées et périodes ».