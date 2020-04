Le Bayern Munich continue à assurer l’avenir en prolongeant ses principaux cadres. Selon Kicker, le club bavarois va faire signer un nouveau contrat à son milieu de terrain espagnol, Thiago Alcantara. L’ancien barcelonais rempilera jusqu’en 2023. Il imitera ainsi son coéquipier Thomas Muller, qui avait prolongé pour la même durée en début de semaine.



Agé de 27 ans, Thiago évolue au sein de l’équipe munichoise depuis 2013. Avec 254 rencontres disputées, il est déjà parmi les étrangers le plus capés de l’histoire du club. Après avoir bouclé le dossier de l’ex-Blaugrana, les responsables munichois peuvent désormais se concentrer sur des cas plus épineux, et qui concernent David Alaba et Manuel Neuer. Les négociations avec le duo s’avèrent être plus compliquées en raison d’exigences très élevées. Le gardien et capitaine serait même plus proche d’un départ que d’un nouveau bail d’après l’ancienne légende du club, Lothar Matthaus.