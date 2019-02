Barcelone : Un nouveau contrat pour Messi ?

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Lionel Messi est plus que jamais un joueur du Barça, et pourrait bien le rester encore plus longtemps. C'est du moins ce qu'a laissé entendre ce mercredi le président du club catalan.

Interrogé par RKB, Josep Maria Bartomeu a ainsi précisé: "Leo va continuer avec nous. C'est un joueur du club et cette relation continuera à jamais. Il nous a dit qu'il voulait continuer. Nous lui avons proposé un nouveau contrat de cinq ans et j'espère que les discussions vont avancer."