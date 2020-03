Barcelone : Le prix de Dembélé aurait été fixé

Ousmane Dembélé sera-t-il encore un joueur du FC Barcelone la saison prochaine ? Le doute est permis car les informations contradictoires continuent d’affluer à son sujet. Après des bruits faisant étant d’une séparation imminente avec les champions d’Espagne, puis ceux évoquant la volonté des décideurs catalans de la garder, il se murmure désormais qu’un prix a été fixé pour l’ancien Rennais. Si un club se manifeste avec un chèque de 90M€, l’international tricolore bénéficiera d’un bon de sortie.

Liverpool intéressé par Dembélé ?

Ce montant est pourtant inférieur de 30M€ à ce que le Barça a déboursé en 2017 pour arracher le Français au Borussia Dortmund. Mais, devant les nombreux soucis physiques rencontrés par ce dernier, la décision aurait donc été prise de le libérer si jamais une proposition flirtant avec le nombre à trois chiffres venait à être émise. L’offre en question pourrait arriver d’Angleterre, et plus précisément de Liverpool. Selon le Liverpool Echo, Jurgen Klopp est un grand admirateur du natif de Vernon et il serait disposé à s’aligner sur la somme qui est demandée pour ses services. Affaire à suivre…