Barcelone : Arthur pourrait partir pour un modeste prix

C'est un été agité que le FC Barcelone s'apprête à vivre. Alors que le média ESPN indiquait il y a une semaine que tous les joueurs de l'effectif sont susceptibles de partir à l'exception de Lionel Messi, Marc-André ter Stegen et Frenkie De Jong, d'autres éléments semblent proches de la sorties. Le milieu brésilien Arthur en fait partie. Le principal intéressé a exprimé son désir de rester.

Arthur pourrait partir pour 20 millions d'euros

« Pour le moment, je ne pense qu'à Barcelone. Je me sens bien au sein de cette équipe et dans cette ville, et sincèrement, je me vois porter le maillot blaugrana encore plusieurs années. Pour tout joueur, c'est une source de fierté d'être associé à un club aussi important et reconnu à l'échelle mondiale que l'Inter. Un club avec un grand entraineur et des joueurs de niveau mondial » , a-t-il confié lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport .

Mais Arthur pourrait bien faire le grand saut l'été prochain puisque selon le média El Mundo Deportivo, des discussions seraient déjà bien avancées entre la direction du Barça et celle d'un autre club italien : la Juventus. Le média calciomercato.com indique de son côté que cette opération pourrait être bouclée pour une indemnité de 20 millions d'euros. Affaire à suivre...



