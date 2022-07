Barça : Xavi fait un appel du pied à Messi

Lionel Messi connaitra-t-il un deuxième passage du côté de Barcelone ? La réponse ne se dessinera que dans le temps, mais du côté du Camp Nou on fait tout en ce moment pour donner envie à l’Argentin de renouer le fil de son histoire avec les Blaugrana. Le président Joan Laporta multiplie les déclarations en ce sens, et l’entraineur Xavi se met également à faire les yeux doux à son ancien coéquipier.

« Messi mérite une seconde chance au Barça »

Lors d’une conférence de presse animée aux Etats-Unis, et entre deux matches de préparation de son équipe, le technicien catalan a indiqué qu’il serait plus que favorable à l’idée de faire signer le septuple Ballon d’Or. En même temps, il reconnait qu’une telle perspective n’est pour l’instant pas réaliste.

"Je l’ai déjà dit auparavant. C'est utopique de se concentrer sur Leo, a-t-il commencé par confier à l’assistance. J’aimerais que l’ère Messi au club ne soit pas terminée. Je pense qu'il mérite une seconde chance, une dernière chance, mais c'est l'année prochaine. Il a un contrat. J'aimerais bien. Oui". Des propos auxquels La Pulga ne devrait pas être insensible. Et il y a fort à parier que la direction parisienne ne reste pas non plus indifférente à la position des Barcelonais.