Barça : Un transfert de Dembélé rapporterait gros à Dortmund

L’international français Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Il se murmure qu’il ne fait plus vraiment partie des plans des responsables sur place. Si tel est le cas, alors ses anciens employeurs du Borussia Dortmund auront de quoi s’en frotter les mains. Selon ce que rapporte le quotidien Bild ce samedi, le club de la Ruhr aurait droit à un chèque de 20M€ de la part des Blaugrana. Et ce, conformément à une clause incluse dans le deal passé avec les Catalans en 2017.



Il y a trois ans, Dortmund a négocié avec Barcelone jusqu'à 40 millions d'euros de primes éventuelles en plus du montant sec pour le transfert. Toutefois, en raison des nombreuses blessures contactées par l’ancien Rennais du côté du Nou Camp, seulement 20 millions leur ont été versés. Mais, il a aussi été convenu entre les deux parties que si le joueur devait être revendu, alors les paiements de bonus devraient être effectués dans leur intégralité.

MU serait intéressé par Dembélé



D’après le site anglais The Athletic, Manchester United serait intéressé par la possibilité de faire signer Dembélé, dont le contrat à Barcelone expire en 2022. Une indemnité de l’ordre de 80M€ est évoquée pour le champion du monde. Si le transfert se concrétisait, l'intérêt d’United pour Jadon Sancho, l’ailier anglais de Dortmund, risque de s’estomper.