Barça : Messi en MLS à moyen terme ?

La semaine dernière, lors de l’interview qu’il a accordée à La Sexta, Lionel Messi a indiqué qu’il se voyait bien poursuivre son parcours en Major League Soccer. A l’instar d’Antoine Griezmann, la Pulga aimerait découvrir la culture américaine. Toutefois, c’est un défi qu’il n’envisage pas de relever l’été prochain. Selon L’Equipe, il veut continuer à évoluer au plus haut niveau européen jusqu’en 2022, voire 2023.

Messi reste indécis sur son futur

Messi sera en fin de contrat à Barcelone au terme de la campagne en cours. Et il n’a toujours pas pris de décision concernant la suite à donner à son parcours. Il reste attaché aux Blaugrana, mais la situation du club, à la fois sportive et institutionnelle, ne l’incite pas trop à prolonger. Malgré le contexte de la crise économique liée au Covid-19, des grands d’Europe pourraient se positionner rapidement pour lui mettre la main dessus. Le PSG et Manchester City demeurent les destinations les plus probables pour le sextuple Ballon d’Or.