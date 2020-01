Le Barça cherche un attaquant pour pallier à la longue absence de son international uruguayen Luis Suarez, absent 4 mois sur blessure. Pour parvenir à ses fins, le club blaugrana a besoin de liquidités. Et les dirigeants catalans ont pensé à vendre Philippe Coutinho selon le média ibérique SPORT. Le joueur de 27 ans est, pour rappel, prêté au Bayern Munich et ce, depuis l’été dernier.



Si le Bayern dispose d'une option d’achat de 120 millions d'euros, on voit mal le géant munichois l'activer au vu de la saison de Coutinho en Bavière. Le Barça cherche donc un acquéreur dès cet hiver pour l'ancien joueur de Liverpool. Barcelone aimerait aussi céder Ivan Rakitic. Les offres seraient les bienvenues pour le Croate d'ici la fin du mercato.