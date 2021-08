, l'a eu un effet retentissant. Si les supporters du club catalan n'osent encore penser que l'Argentin ne portera plus jamais le maillot blaugrana, le Barça s'est fendu d'un message d'adieu envers sa légende.Trois simples mots en légende "Thank you, Leo" (Merci, Leo), et une vidéo longue de sept minutes retraçant quelques uns des plus beaux moments de La Pulga au FC Barcelone. Des images émouvantes, comme celles de ses débuts au centre de formation, de son premier Ballon d'Or (et des cinq autres), mais aussi de ses enfants ou encore de son premier but sous les couleurs de son club de toujours.Si elle se refermait véritablement, cette page serait très dure à tourner pour les supporters blaugrana.