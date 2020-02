Un monde fou sur Ferland Mendy l'été dernier

Débauché de l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid dans le cadre d'un transfert culminant à 50M€, Ferland Mendy a rendu la vie dure à Marcelo, titulaire habituel du poste. Agent de l'ancien lyonnais, Yvan Le Mée dévoile en revanche que plusieurs grandes écuries continentales convoitaient son poulain l'été dernier dans des propos accordés à Tuttosport.

Ferland Mendy aurait pu signer au Barça

"Mendy avait de nombreux prétendants. Barcelone, l’Inter Milan et la Juventus le voulaient. Sauf que le Real Madrid et Zinedine Zidane le voulaient aussi, ça a tout changé et, maintenant, la défense de l’équipe madrilène est beaucoup plus forte avec lui", a témoigné son agent. En 20 apparitions cette saison, Ferland Mendy a été titulaire 16 fois avec le club merengue. La presse madrilène appelle régulièrement Zinedine Zidane à faire de lui son titulaire sur le flanc gauche de la défense.