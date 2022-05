Barça : des options en pagaille en défense

Il semble désormais acquis que le FC Barcelone cherchera à investir dans le poste de latéral gauche cet été. Des rumeurs ont circulé autour du club catalan, le liant à une variété de défenseurs gauches, notamment Javi Galan, Marcos Alonso et José Gaya. Selon Sport, le club sait maintenant lequel de ces trois éléments lui plaît le plus. Marcos Alonso et José Gaya sont tous deux en fin de contrat cet été, ce qui signifie qu'ils sont susceptibles d'être accessibles pour une somme moindre. Dans le cas de Gaya, le Valencien n'a pas exclu de signer un nouveau contrat. Alonso, quant à lui, souhaite quitter Chelsea.

Le Barça doit choisir

Gaya (26 ans) est également plus jeune qu'Alonso (31 ans), mais ce dernier serait en pole position dans l'esprit des dirigeants catalans. Le rapport précise qu'Alonso est susceptible d'être moins cher que Gaya en termes d'indemnité de transfert et de salaire. Joan Laporta a rencontré le président de Valence, Anil Murthy, hier à Barcelone, mais n'a pas obtenu les nouvelles qu'il souhaitait concernant Carlos Soler et José Gaya.