Bale, encore un casse-tête pour le Real

Valorisé à environ 60 millions d’euros, Gareth Bale va-t-il quitter le Real Madrid pour 5,7 millions d’euros ? La question est posée puisque les clubs chinois n’ont plus le droit de payer une indemnité supérieure à ce montant faute d’avoir à régler la différence en impôts. Autrement dit, un club acquéreur aurait à payer environ 50 millions à l’état en plus des 50 millions réglés au Real s’il devait acheter Bale à sa valeur actuelle.

C’est tout l’enjeu de la lutte entre le Gallois, son agent et le club madrilène. En confirmant un départ imminent, Zinedine Zidane, qui s’est expliqué à nouveau sur le sujet en affirmant que c’est Bale qui n’avait pas voulu jouer contre le Bayern, a mis les pieds dans le plat. Après Tottenham, Manchester United ou encore le PSG dans le cadre d’un échange avec Neymar, plusieurs pistes (plus ou moins probables) ont été évoquées.

Un casse-tête à régler...

Mais ce serait donc la Chine qui tiendrait la corde grâce notamment au salaire incroyable qui lui serait promis. La presse espagnole fait état de la volonté du Real de trouver « d’autres voies » pour récupérer de l’argent. Mais pour l’heure, ce serait 5,7 millions et l’économie des 17 millions qui lui sont versées. La possibilité d’inclure des bonus existe mais la législation chinoise reste très stricte. Enfin, le marché chinois ferme ses portes le 31 juillet ce qui ne laisse qu’une grosse semaine pour trouver la solution à ce casse-tête. Le Real Madrid va sans doute devoir faire un choix. Et même si les 101 millions du transfert de Bale on été amortis cet été, le laisser filer gratuitement ferait figure de raté monumental.