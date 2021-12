Avis aux recruteurs : Youcef Belaïli est libre !

Youcef Belaïli, l’ailier international algérien, incarne l’une des principales attractions de la Coupe Arabe des Nations, qui se joue en ce moment au Qatar. Ce brillant élément a été l’un des artisans de la qualification des Verts pour la finale, avec des buts décisifs inscrits en quarts de finale et en demi-finale. Dont un de toute beauté face au Maroc, et qui a fait le tour de la planète depuis. Dire que c'est un talent hors norme ne serait donc pas exagéré. Et ce talent, aussi surprenant que cela puisse paraitre, est actuellement sans club.

Belaïli suivi par Montpellier ?

L’ancien Angévin vient de résilier son contrat avec le Qatar SC. C’est ce qu’a révélé jeudi son père, lors d’une intervention sur la chaine algérienne El Bilad TV. La formation qatarie a confirmé le départ de l'ailier international algérien par le biais d'un communiqué laconique. « La direction du Qatar Sports Club a convenu avec le professionnel algérien Youssef Belaïli de résilier son contrat par consentement mutuel, et les procédures ont eu lieu après des consultations entre le joueur et le club », lit-on sur qatarsc.qa, le site officiel du club. Le joueur sera resté un peu plus d’un an au sein de cette équipe du Golfe, signant 17 buts en 24 matches joués. Auparavant, il avait notamment joué à Al-Ahli (Arabie Saoudite) et à l'Espérance de Tunis.

-📄 بيان: فسخ عقد المحترف الجزائري يوسف بلايلي. pic.twitter.com/kYhTBiUTUQ — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) December 16, 2021

A 29 ans, Belaïli va maintenant réfléchir au prochain défi de sa carrière. Et nul doute qu’il ne manquera pas de sollicitations au regard du rendement qu’il affiche avec son équipe nationale. Il se murmure que Montpellier serait déjà sur les rangs. Jusque-là, il a toujours préféré des destinations exotiques à un challenge dans un grand championnat européen. Sa position a-t-elle évolué ? Rien n’est moins sûr, même si BeIN Sport Mena, prête au champion d'Afrique l'intention de tenter une nouvelle aventure sur le Vieux Continent, après son passage infructueux par Angers en 2017-2018. La seule certitude, c’est qu’il va continuer à se consacrer en priorité aux Verts au moins jusqu’à la fin de la Coupe d’Afrique des Nations.