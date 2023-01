Atletico Madrid : Yannick Carrasco parti pour rester chez les Colchoneros ?

L'Atletico de Madrid ne veut pas perdre d'autres joueurs cet hiver après João Félix et Matheus Cunha. Tandis que le premier nommé s'est engagé en prêt avec Chelsea, où il restera jusqu'au terme de la saison avant de revenir chez les Colchoneros, le second a pris la direction de Wolverhampton. Et les dirigeants du club madrilène ont donc perdu deux armes offensives en vue de la suite de cet exercice 2022-2023. Seulement 4e de Liga avec déjà 13 points de retard sur le Barça, leader, l'Atletico de Madrid continue de se battre pour les places qualificatives en Ligue des Champions la saison prochaine. Et le club madrilène doit donc garder certains de ses joueurs, comme Yannick Carrasco. L'international belge, désiré par plusieurs écuries dont le FC Barcelone, devrait ainsi rester dans la capitale espagnol cet hiver.

Carrasco parti pour rester ?

D'après les informations du média AS, le Diable Rouge ne devrait pas bouger durant ce mercato hivernal étant donné que les dirigeants de l'Atletico de Madrid ne veulent plus perdre d'autres joueurs. Bien que l'ailier de 29 ans ait déçu durant la première partie de saison, il ne devrait pas obtenir un bon de sortie car Diego Simeone compterait sur lui. Le coach des Colchoneros sait que Carrasco possède un profil polyvalent et cela pourrait être intéressant en vue de la fin de l'exercice 2022-2023. L'Atletico de Madrid devrait se montrer ferme en vue de conserver Carrasco et le club voudrait maintenant se renforcer au lieu de se faire déplumer.