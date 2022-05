Atlético de Madrid : Griezmann "va continuer" au club

Défendu par Deschamps lors de la pire saison de sa carrière



Alguien me debe un asadito 🥹😏 pic.twitter.com/TkbCWdQ5jv

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) May 11, 2022

Le futur d'Antoine Griezmann est clair. En début de semaine, Enrique Cerezo s'était exprimé sur le sujet, mais il l'a martelé lors d'un événement organisé par la Liga : "", a commenté le dirigeant des Colchoneros, dans des propos relatés par RMC Sport.Prêté par le FC Barcelone à la formation entraînée par Diego Simeone sur deux saisons (jusqu'en juin 2024), le joueur ne devrait pas inquiéter les finances du club. En effet, les Colchoneros devront payer la somme de 40 millions d'euros si le champion du monde joue 50% des rencontres disputées par l'Atlético sur la période de 2 ans. Cela ne sera visiblement pas une dépense trop onéreuse à en croire le président Cerezo. "Je suis dans ce club depuis 35 ans et ce qui m'admire le plus, c'est à quel point vous vous souciez de la partie économique des clubs., a-t-il assuré.Pas forcément au meilleur de sa forme - et c'est un euphémisme - avec un bilan de 8 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, le champion du monde 2018 a été soutenu par son sélectionneur, Didier Deschamps. En conférence de presse, après l'avoir retenu dans la liste des 24 éléments pour les matchs de Ligue des nations des Bleus en juin, Deschamps a estimé que Griezmann n'était pas "dans sa meilleure période, avec des matchs plus compliqués sur lui dans des registres où il est peut-être moins à l'aise, mais ça arrive à tous, à un moment où un autre". Et de finir avec une note d'optimisme :