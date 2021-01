Alors qu’ils se sont déjà payé les services de Moussa Dembélé, les Rojiblancos s’apprêtent à mettre la main sur un nouveau renfort en attaque. Selon Goal Espagne, ils devraient accueillir dans les prochains jours Marcos Paulo, un attaquant de 19 ans qui évolue au Fluminense. Ce dernier évolue en pro depuis deux ans, et il a réussi plusieurs performances de grande classe avec la formation de Rio De Janeiro.

Marcos Paulo, un pari sur l’avenir

Bien que né au Brésil, Marcos Paulo porte les couleurs du Portugal. Il a joué pour les -17 et les -19 ans de la Seleçao. Diego Simeone voit en lui un nouveau Diego Costa, et avec l’espoir qu’il puisse être l’attaquant de demain des Matelassiers. S’ils obtiennent cette recrue, les leaders de la Liga auront un secteur offensif très bien garni, avec les présences cumulées de Marcos Paulo, de Dembelé mais aussi de Joao Felix et de Luis Suarez. De quoi être très bien outillé pour les multiples échéances de la seconde partie de la saison.