Atalanta : Gomez quitte le club et rejoint le FC Séville

Un profil créatif pour Séville

Le FC Séville et l'Atalanta BC ont conclu un accord pour le transfert du milieu offensif argentin Alejandro Darío Gómez Villaverde, connu sous le nom de Papu Gómez. Né à Buenos Aires, le milieu de terrain de 32 ans, âgé de 33 ans en février, est droitier et mesure 167 cm. Papu arrive dans le Nervión après six saisons à Bergame, où il a brillé comme l'un des meilleurs joueurs de Serie A. Le milieu offensif, qui est également très à l'aise sur l'aile gauche, a une longue expérience en Ligue des Champions et en Ligue Europa . Il signe un contrat jusqu'au 30 juin 2024", peut-on lire.

🖊️ Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. 🇦🇷 ⚪️ 🔴

¡Bienvenido a tu casa! 🏡 ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas



— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

C'est le fin d'une longue histoire, débutée en 2014 entre l'Atalanta Bergame et Alejandro Gomez. Le milieu de terrain argentin de 32 ans, était le joueur majeur de l'équipe, notamment la saison passée dans un parcours qui aura vu la DEA parvenir en quarts de finale de la Ligue des Champions contre le PSG (revers 2-1). Depuis le début de cet exercice 2020-2021, les relations se sont toutefois tendues entre Gomez et son entraîneur, Gian Piero Gasperini. Il était en fin de contrat en juin 2022 avec l'Atalanta et s'est donc engagé ce mardi pour trois ans et demi avec le FC Séville, quatrième de Liga.Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club andalou s'est félicité de ce recrutement. ". Un profil plutôt rare à Séville, surtout depuis le départ d'Ever Banega. Ce dernier a rejoint Al-Shabab et avait quitté le club par un succès en Ligue Europa, le 21 août dernier, face à l'Inter Milan (3-2).