Avec le feuilleton Harry Kane, c'est l'autre gros dossier de l'été que suivent avec passion les amateurs de football d'outre-Manche. A l'instar de l'attaquant de Tottenham, Jack Grealish est lui aussi envoyé depuis plusieurs semaines du côté de Manchester City. Sauf que le milieu d'Aston Villa n'est pas si sûr que cela de vouloir changer de crémerie et ses hésitations sont désormais connues.



Pep Guardiola et les Cityzens pensaient avoir régler la chose. Avec un contrat de 116 M€ offert aux Villans pour l'acquisition de Jack Grealish, l'affaire semblait entendue. Pourtant, l'international anglais reconsidérerait ce transfert annoncé. Comme l'indique talkSPORT, une source proche du joueur affirme que Grealish "est revenu sur sa décision initiale".

A Villa depuis qu'il a six ans

Arrivé à Aston Villa à l'âge de six ans, le vice-champion d'Europe 2020 est sous contrat avec son club jusqu'en 2025. Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières années, il est finalement toujours resté. Voudra-t-il tenter la grande aventure à Man City ou demeurer dans son club de toujours ? C'est la problématique à laquelle Jack Grealish devra une fois encore répondre.