En parallèle des négociations, très avancées, avec le Portugais Rony Lopes (FC Séville), l'OGC Nice poursuit sa prospection afin de pourvoir l'autre flanc offensif. Pour ce poste d'ailier gauche, le club entraîné par Patrick Vieira reste vivement intéressé par Denis Bouanga et aurait de quoi satisfaire les exigences de Saint-Etienne, qui n'est officiellement pas vendeur. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, l'international gabonais a fait l'unanimité cette saison chez les Verts, où il était arrivé l'été dernier. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien Nîmois plaît en France mais aussi à l'étranger, où Everton et d'autres pensionnaires de Premier League apprécient son profil.

L'OGC Nice européen, un argument nouveau



Interrogé au sujet de son avenir la semaine dernière, Denis Bouanga temporisait. « Peut-être que mes conseillers ont eu des contacts mais moi je suis concentré sur ma préparation. Pour l’instant je me sens stéphanois. Je suis toujours sous contrat, je me suis bien ici, il y a mes amis, ma famille. On m’a envoyé à Rennes mais ce n’est pas moi qui y suis allé. J’ai une finale à jouer et j’ai vu que le 23 août, on débutait le championnat à Marseille », déclarait le joueur dans les colonnes du Progrès avant la finale de Coupe de France. Depuis, la défaite des Verts face au PSG (1-0) a sonné le glas de leurs ambitions européennes, en même temps qu'il assurait au Gym une place en Ligue Europa. De quoi faire évoluer la donne ? Dossier à suivre.