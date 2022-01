ASSE : Mangala s'engage en faveur du club

"Je serai très rapidement prêt pour l'objectif qui est de sauver l'ASSE"



Un renfort pour la défense des Verts. Lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 points,Sélectionné à 8 reprises en équipe de France, l'ancien élément de Manchester City est libre depuis l'été dernier, et son départ du FC Valence. "Ce jeudi, le défenseur central a paraphé un contrat le liant à l'ASSE jusqu'en juin prochain", explique le communiqué du club. Lancée dans une véritable opération pour le maintien en Ligue 1, l'ASSE s'apprête à disputer un derby très important contre Lyon, vendredi sur la pelouse du Groupama Stadium en ouverture de la 22ème journée (21 heures).Le joueur a fixé son ambition, tournée vers le collectif et le maintien du club dans l'élite du football français. "C’est une fierté de rejoindre l’AS Saint-Étienne. Je prends la situation du club comme un challenge. Mon but est d’aider le club à s’en sortir, je sais qu’on va le faire. Pour cela, on a aussi besoin de tous les supporters, alors je compte sur eux., a commenté Mangala, dans des propos relatés sur le site officiel du club. Sa forme physique demeure incertaine car son dernier match remonte au 22 mai 2021 avec Valence, sur la pelouse de Huesca en Liga.Son entraîneur, Pascal Dupraz, a valorisé l'expérience que va apporter le natif de Colombes, une qualité rare dans l'effectif à ses yeux.D'abord sur le terrain, beaucoup, et s'il veut prolonger dans le vestiaire, je suis preneur."