ASSE: Gasset remplacé par Claude Puel ?

Jean-Louis Gasset devrait quitter son poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, d'après les informations de Canal+. Claude Puel est pressenti à son poste. En conférence de presse après la victoire des Verts contre Nice (3-0, 37e et avant-dernière journée de Ligue 1), le coach a maintenu le flou: "J'ai vu les présidents lundi, on a décidé de se revoir en début de semaine prochaine pour faire un point précis. C'est difficile de jouer la Coupe d'Europe avec un effectif réduit. Jouer le jeudi et le dimanche, on en voit qui manquent leurs saisons comme ça... Si on arrive à trouver un accord, pourquoi pas. Ils ont parlé de finance, j'ai parlé de santé car je commence à être un peu vieux."