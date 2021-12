Soucieux de maximiser ses chances en vue de l’opération maintien, l’ASSE étudie actuellement les différentes possibilités de renfort. Les Foréziens sont obligés de se tourner vers la Ligue 2 pour trouver des pistes peu onéreuses. L’une d’elles se nomme Zinédine Ferhat. Le milieu algérien de 28 ans est en difficulté à Nîmes et pourrait donc être facilement libéré au profit des Verts. Selon L’Equipe, une approche a déjà été faite en ce sens et c’est la deuxième fois que Saint-Etienne cherche à récupérer l’ancien havrais après l’avoir déjà fait l’été dernier.

Nîmes d’accord pour libérer Ferhat

L’avantage de Ferhat c’est qu’il ne sera pas concerné par la Coupe d’Afrique des Nations. Djamel Belmadi, le sélectionneur des Verts, ne compte guère sur lui. Tout plaide donc en faveur d’un accord, d’autant plus que le volet financier ne devrait pas être un souci. L’indemnité de transfert sera dérisoire vu le Fennec n’a plus que six mois de contrat chez les Crocos. Pour ce qui est du salaire, il restera le même, à savoir 60000€ brut. Du côté du Chaudron, si jamais le deal se concrétise, Ferhat va essayer de rebondir et tenter de retrouver le niveau qui était le sien au HAC, lorsqu’il avait par exemple terminé meilleur passeur de la Ligue 2.