ASSE : Dupraz quitte les Verts

Battles a rencontré les dirigeants de l'ASSE mardi

La fin de l'aventure a sonné pour Pascal Dupraz. Arrivé en décembre dernier avec l'objectif de sauver l'AS Saint-Étienne de la relégation, le technicien n'a pu remplir sa mission, en perdant le barrage Ligue 1-Ligue 2 face à l'AJ Auxerre, dimanche, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (2-2 en score cumulé sur les 2 matchs, 5 tirs au but à 4). De fait, son contrat valable jusqu'au 30 juin ne sera pas prolongé comme l'a annoncé le président exécutif du club, Jean-François Soucasse., a-t-il indiqué sur France Bleu Saint-Étienne.Ne regrettant pas son choix initial, le dirigeant des Verts a souligné l'apport de Dupraz, dans la saison "catastrophique" du club du Forez. "Il a beaucoup œuvré.Il y a une disproportion incroyable entre ce fait et les incidences qui, elles, sont majeures", a analysé Soucasse. Si les actionnaires ont annoncé la vente prochaine du club, Soucasse a par ailleurs indiqué qu'aucun plan social n'était envisagé en dépit de la relégation à l’échelon inférieur, synonyme de chiffre d'affaires qui sera divisé par deux.Concernant le futur coach, la piste menant à Laurent Battles, l'ancien entraîneur de Troyes, est privilégiée. Sans club depuis cet hiver et son départ de Troyes, le technicien a été reçu mardi en fin de journée, par Jean-François Soucasse, le président exécutif, Loïc Perrin, le coordinateur sportif et Samuel Rustem (directeur général adjoint en charge des activités sportives) selon des informations du Parisien., a jugé un proche du dossier. Ancien élément de l'ASSE en tant que joueur (2010-2012) mais également ex-entraîneur de l'équipe réserve entre 2016 et 2019, Battles est également cité du côté des Girondins de Bordeaux, qui évolueront eux aussi en Ligue 2 lors du prochain exercice. En cas d'échec de cette piste, les noms de Michel Der Zakarian et Sabri Lamouchi ont été évoqués, notamment par L'Equipe.