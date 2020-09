Selon le site Sky Italia, Leicester City est en passe de s’offrir un renfort de choix en mettant la main sur le milieu offensif turc, Cengiz Under. Un accord a été trouvé avec l’AS Roma, pour que ce joueur de 23 ans rejoint les Foxes dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Au total, le 5e du dernier exercice de la Premier League aura à payer 27M€ pour l’ex-prodige de Basaksehir. Leicester voulait initialement Trincao du Barça en prêt, mais le club catalan s’est opposé à la cession temporaire de sa nouvelle recrue.

Cengiz Under pourra s’appuyer sur Soyuncu

Du côté du King Power Stadium, Cengiz Under pourra compter sur son compatriote Çaglar Soyuncu pour faciliter son adaptation. Ce dernier joue pour l’équipe de Brendan Rodgers depuis deux ans et fait partie des tous meilleurs à son poste en Premier League. Under, qui avait brillé contre la France en éliminatoires de l’Euro, signerait dès maintenant pour connaitre le même destin Outre-Manche.