AS Rome : Cavani sollicité

Annoncé un temps à l’Inter Milan, Edinson Cavani pourrait finalement s’engager en faveur d’un autre grand club de Serie A. Le site Calciomercato indique que l’AS Rome serait sur le point de passer à l’offensive afin de le recruter. Les Giallorossi ont attendu que l’attaquant uruguayen se retrouve en fin de contrat au PSG pour avancer leurs pions et il se peut très bien qu’ils raflent la mise. A la Roma, dans un club important mais avec une concurrence limitée aux avant-postes, « El Matador » a tout pour continuer à prendre du plaisir au plus haut niveau.



Cavani et le PSG se sont entendus pour que leurs routes se séparent dès la fin de ce mois de juin. L'Uruguayen ne disputera pas les matches restants dans les différentes coupes et en Ligue des Champions. De fait, dans une poignée de jours, il sera libre de rejoindre la destination de son choix. Pour rappel, l’international uruguayen connait très bien le championnat italien puisqu’il y a évolué entre 2006 et 2013. A Palerme et à Naples, il a accumulé 213 matches et 112 réalisations.