AS Roma : Mourinho veut Rui Patricio

En plein championnat d'Europe avec le Portugal, Rui Patricio, qui, pour sa 95e sélection, a encaissé quatre buts contre l’Allemagne samedi (2-4) - après avoir réussi à garder sa cage inviolée face à la Hongrie en ouverture de la compétition (3-0) -, ferait bien l’objet, d’après Sky Sports, de discussions entre l’AS Roma et Wolverhampton pour un transfert cet été. Et le portier de 33 ans, qui n’avait joué que pour le Sporting avant de rejoindre les Wolves en 2018, ne serait pas contre découvrir un nouveau championnat, et rejoindre la capitale italienne.



Le club anglais demanderait entre 12 et 15 millions d’euros, une somme que les Romains ne seraient pas disposés à mettre pour l’instant, eux qui auraient déjà vu une offre de 8 millions d’euros refusée. Mais les discussions se poursuivraient donc, notamment car José Mourinho, nommé le 4 mai dernier, aurait fait de son compatriote, avec qui il partage le même agent, le fameux Jorge Mendes, une priorité. Un autre gardien, moins cher, a également été ciblé : Pierluigi Gollini (26 ans).



Xhaka aussi ciblé

Le Corriere dello Sport rapporte même que le portier de l’Atalanta, qui compte une sélection avec la Nazionale, aurait même demandé en plaisantant à ses anciens coéquipiers aujourd’hui à la Roma, Gianluca Mancini et Bryan Cristante, d’intervenir en sa faveur auprès de Tiago Pinto, le directeur sportif du club de la Louve… On ne sait pas si cela fonctionnera, car la tendance semble donc plutôt au recrutement d’un portier d’expérience.



A noter qu’un autre possible renfort est évoqué avec insistance de l’autre côté des Alpes. Il s’agit d’un joueur qui dispute lui aussi l'Euro actuellement, le Suisse Granit Xhaka. Toujours selon le Corriere dello Sport, un accord pour un contrat de quatre ans serait même déjà conclu, et les négociations "bien engagées" avec Arsenal. La Roma de Mourinho, qui doit aussi faire des économies, va bientôt pouvoir commencer à prendre forme…