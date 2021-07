AS Monaco : Une piste chaude mène vers les Pays-Bas

Après un passage qui aura laissé un goût amer et mitigé de Niko Kovac du côté du Bayern Munich, l'entraineur de Monaco aura conquis tout le monde en Ligue 1 la saison dernière. Auteur d'une seconde partie de saison exceptionnelle avec 16 victoires en 2021, les Monégasques ont terminé 3eme derrière les deux cadors, le PSG et Lille, sacré champion de France. Ils vont désormais pouvoir disputer les barrages de la Ligue des Champions. Une qualification et des attentes qu'il faudra combler pour le technicien croate qui va devoir recruter intelligemment pour constituer un effectif qualitatif. Et ça commence par remplacer le départ de certains cadors, dont notamment celui de Stefan Jovetic. L'attaquant monténégrin a décidé de ne pas prolonger son contrat et part donc libre malgré une très belle saison du côté du rocher, qui l'aura vu inscrire des buts décisifs. Exit aussi l'international sénégalais Keita Baldé qui, après une saison en prêt à la Sampdoria, pourrait retourner du côté de l'Inter Milan et retrouver son ancien entraîneur Simone Inzaghi, selon le média transalpin Corriere dello Sport.

Le bourreau des Bleus sur le Rocher ?



C'est donc sur le front de l'attaque que les dirigeants monégasques vont devoir recruter, et c'est le quotidien Nice Matin qui indique qu'une offre pourrait être proposée pour un buteur néerlandais, Myron Boadu. Le joueur de 20 ans formé à l'AZ Alkmaar a pourtant laissé de mauvais souvenir à l'équipe de France lors du dernier championnat d'Europe espoirs. Il avait éliminé les Bleuets après avoir inscrit un doublé en quart de finale de la compétition. Auteur de quinze buts en Eredivisie, ce véritable bijou de la couronne néerlandaise fait partie de la jeune génération de buteurs venant des Pays-Bas, avec Donyell Malen, promise à un grand avenir et que toute l'Europe s'arrache. Les Monégasques pourraient rapidement formuler une offre aux alentours de quinze millions d'euros, ce qui permettrait de voir débarquer du sang neuf du côté du Stade Louis-II.