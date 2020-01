Arteta n’est pas sûr de garder Aubameyang (Arsenal)

Malgré un rendement sous le maillot rouge et blanc qui est tout sauf décevant, Pierre-Emerick Aubameyang a fait objet dernièrement de nombreuses rumeurs par rapport à son avenir. L’ancien stéphanois a été annoncé sur le départ, car on lui prête une frustration par le manque de compétitivité de l’équipe londonienne. Face à ces spéculations, l’international gabonais a bien été obligé de réagir. Il a ainsi clamé son attachement pour les Gunners dans les médias anglais. Pour autant, son avenir demeure flou. Même Mikel Arteta, son manager, a été dans l’incapacité de se prononcer. « Si je suis confiant qu’il va rester ? Je ne sais pas, nous n'en avons pas discuté de ça. Mais je suis convaincu qu'il est très heureux ici parce que c'est ce qu'il a dit à la presse », a confié le coach espagnol. Arteta veut garder Aubameyang mais admire Zaha

Même s’il n’y a pas eu d’offre et qu’Aubameyang est sous contrat, Arteta et ses dirigeants sont contraints d’anticiper et explorer d’autres pistes dans le cas où leur buteur venait à s’en aller. Parmi les noms qui reviennent souvent du côté de l’Emirates Stadium dernièrement, il y a celui de Wilfried Zaha, le prolifique attaquant de Crystal Palace. Questionné à propos de l’Ivoirien, le manager d’Arsenal n’a pas cherché à nier, bien qu’il n’a rien confirmé non plus : « Je pense que c'est un excellent joueur et je pense que l'impact qu'il a eu en Premier League ces dernières années a été phénoménal. Sa capacité à créer des opportunités par lui-même est unique ». De beaux compliments mais qui ne vont certainement pas beaucoup plaire aux dirigeants des Eagles.