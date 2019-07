Arsenal vise "trois ou quatre joueurs très chers"

6,7 millions d’euros, c’est ce qu’Arsenal a jusque-là dépensé sur le marché des transferts, en allant dénicher le jeune ailier brésilien Gabriel Martinelli à Ituano. Un recrutement insuffisant aux yeux des supporters du club londonien, qui attendent beaucoup mieux après une saison dernière décevante terminée à la cinquième place, qui privera l’équipe de Ligue des champions en 2019-2020. Si les noms de Wilfried Zaha (Crystal Palace) et Kieran Tierney (Celtic Glasgow) circulent depuis déjà plusieurs semaines, rien n’a encore officiellement bougé du côté de l’Emirates Stadium. Pas de quoi inquiéter Unai Emery qui, en conférence de presse, a tenu à rassurer les fans.

"Nous sommes patients et calmes parce que nous voulons vraiment signer des joueurs qui peuvent réellement nous apporter un haut niveau de performance, mais aussi parce que nous pensons avoir dans cette équipe de très bons joueurs et des jeunes, a ainsi affirmé le manager espagnol, en marge du match entre Arsenal et le Bayern Munich dans le cadre de l’International Champions Cup. Nous voulons aussi prendre les meilleurs possibles à chaque poste. Mais je peux vraiment assurer à nos fans que nous aurons une très bonne équipe, avec les joueurs qui sont déjà là plus trois ou quatre autres joueurs qui vont venir nous aider dans les prochains jours."

A priori, l’un d’eux sera William Saliba. Un accord aurait été trouvé avec l’ASSE pour un transfert à 30 millions d’euros et le jeune défenseur central des Verts (18 ans) devrait s’engager pour cinq saisons. Ces dernières heures, la piste menant à l’attaquant brésilien Everton Soares (23 ans), meilleur buteur de la dernière Copa America avec la Seleçao, se serait également réchauffée, les Gunners ayant offert 40 millions d’euros au Gremio. "Nous sommes très exigeants et nous cherchons d’abord à recruter de très grands joueurs, très chers", a ajouté l’ex-entraîneur du PSG. Le milieu espagnol Dani Ceballos (22 ans), dont le Real Madrid veut se séparer, serait aussi dans le viseur des Gunners.