Arsenal sur un flop du Real Madrid

Les Gunners ne perdent plus. Depuis leur dernier revers concédé le 20 janvier face à Liverpool, les hommes de Mikel Arteta restent sur une belle série de cinq victoires, et six matchs consécutifs sans défaite. De quoi retrouver les hauteurs au classement de Premier League dont ils occupent le quatrième rang, et envisager un retour en Ligue des champions la saison prochaine, sans oublier quelques renforts.

Dans cette optique Arsenal aurait d'ores et déjà noué des contacts avec certains clubs. Et l'un d'entre eux n'est autre que le Real Madrid. Selon Foot Mercato, les recruteurs londoniens auraient dans l'idée de débaucher un certain Eden Hazard. Flop retentissant depuis son arrivée en Espagne, l'international belge est donc invité par les Gunners à retrouver la Premier League.

Hazard veut percer

Une envie qui n'est pas forcément partagée par l'ancien de Chelsea, puisque le média explique que le joueur est déterminé à percer au Real. Recruté en juillet 2019 par Madrid, l'attaquant ne s'y est jusque-là jamais imposé. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024, et même si Florentino Perez semble pressé de s'en défaire, Eden Hazard veut continuer sous le maillot merengue. S'il abandonne, il sait qu'Arsenal est là.