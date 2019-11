Arsenal : Les dirigeants des Gunners soutiennent toujours Emery

Battu sur la pelouse de Leicester (2-0) samedi, Arsenal continue de décevoir cette saison, et pointe désormais à huit longueurs de la quatrième place occupée par Manchester City. Les Gunners voient donc leur objectif Ligue des Champions déjà compromis et Unai Emery se retrouve, depuis plusieurs semaines, au centre des attentions. Les rumeurs concernant un éventuel licenciement de l’ex-coach du PSG se multiplie, celles sur son éventuel remplaçant aussi. Dimanche, El Confidencial évoquait ainsi la piste menant à Luis Enrique, l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

Emery conservé jusqu’en fin de saison ?

Mais ESPN clarifie la situation de son côté. Selon le média britannique, le technicien de 49 ans, passé sur le banc du Barça, ne souhaite pas retrouver un poste à très court terme après avoir quitté la Roja en juin dernier pour raisons personnelles. De plus, le natif de Gijon souhaiterait bâtir à l'avenir, et non pas reprendre une équipe en cours de saison. Emery, lui, conserverait toujours la confiance de ses dirigeants, qui ne devraient pas le remplacer durant cet exercice à moins d’une « dégradation considérable de la situation », toujours selon ESPN. Ce qui n’a pas empêché Raul Sanllehi, directeur du football, d’entamer une réflexion sur les solutions à plus long terme pour le banc des Gunners.