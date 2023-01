Arsenal : Jorginho ciblé par les Gunners

D'un club de Londres à un autre ? Il se pourrait bien que cela soit le cas pour Jorginho. Ainsi, l'international italien et joueur de Chelsea serait ciblé par Arsenal. Les Gunners, leaders de Premier League mais éliminés en FA Cup vendredi dernier par Manchester City, souhaiteraient se renforcer dans l'entrejeu et le joueur des Blues serait le candidat idéal. Mikel Arteta, le coach des Gunners, souhaiterait s'offrir les services du maître à jouer de Chelsea depuis plusieurs saisons et ce rêve pourrait enfin se réaliser.

Jorginho en approche ?

Car celui qui joue à Chelsea depuis 2018 arrive en fin de contrat au terme de la saison et il pourrait souhaitait s'en aller étant donné le recrutement énorme fait par les Blues depuis quelques mois. Avec notamment le souhait de s'offrir Enzo Fernandez, Chelsea pourrait donc laisser partir l'Italo-brésilien de 31 ans. Malgré le fait que Graham Potter compte beaucoup sur lui, Jorginho pourrait s'en aller du côté des Gunners et ainsi aider Arsenal à conserver sa première place au classement en vue de la fin de saison. Mikel Arteta sait l'importance que peut avoir un tel élément et il va tout faire pour s'offrir ses services d'ici les prochaines heures, comme indiqué par Sky Sports. Autant dire que le dossier Jorginho sera sûrement bouillant du côté de Londres.