Arsenal : Grande nouvelle pour Odegaard (officiel)

Cette fois c'est officiel : Martin Odegaard est un joueur d'Arsenal. Le Norvégien s'est engagé jusqu'à la fin de la saison sous forme de prêt. Propriété du Real Madrid, le milieu offensif n'a jamais réussi à s'imposer dans le club merengue et a été prêté du côté de la Real Sociedad l'an passé. Depuis le début de la saison et son retour auprès de Zinedine Zidane, il n'avait participé qu'à sept rencontres avec Madrid.



A vingt-deux ans, c'est donc un nouveau challenge qui s'offre à Martin Odegaard. Certes de courte durée, mais au sein d'une écurie d'un calibre satisfaisant pour lui, même si Arsenal a depuis longtemps perdu le niveau qui faisait de lui l'un des clubs les plus redoutés en Angleterre à la fin du XXe siècle et au début des années 2000. Le coach londonien, Mikel Arteta, s'est quant à lui félicité de l'arrivée du Norvégien.

Fabregas, l'idole

Sur le site du club, l'Espagnol a déclaré : "C'est génial qu'il ait pu nous rejoindre jusqu'à la fin de la saison. C'est un joueur que nous connaissons très bien et qui évolue au plus haut niveau depuis un moment. Martin nous fournira des options offensives de qualité et nous sommes ravis de l'intégrer dans l'équipe." De son côté, Martin Odegaard a avoué : "Il y avait beaucoup de joueurs d'Arsenal que j'admirais. Mais Cesc Fabregas était l'une de mes idoles quand j'ai grandi".