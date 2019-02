Arsenal: Emery mécontent du budget transfert ?

Unai Emery, l'entraîneur d'Arsenal, déjà contraint de composer exclusivement avec des prêts pendant le mercato hivernal, doit multiplier les concessions. Le Daily Mail nous informe que le budget alloué aux transferts l'été prochain serait limité à approximativement 50 millions d'euros. Une somme que le technicien jugerait insuffisante compte tenu de la concurrence en Premier League. Unai Emery pourrait obtenir une rallonge sur ce budget si Arsenal parvient à vendre plusieurs joueurs, dont Mesut Ozil qui touche un salaire mirobolant (11,4 millions d'euros par an). Le quotidien anglais révèle également qu'Arsenal est à la recherche d'un directeur technique : les noms de Monchi et de Marc Overmars ont notamment circulé, mais en interne la candidature... d'Unai Emery, qui doublerait les casquettes, prendrait de plus en plus de poids, un poste que le technicien basque a déjà occupé au FC Séville.