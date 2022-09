Révélation depuis qu'il a rejoint le Stade Rennais en août 2021, Lovro Majer ne cesse de progresser. L'international croate l'a d'ailleurs une nouvelle fois prouvé, pas plus tard que jeudi, en inscrivant le but décisif de sa sélection qui affrontait le Danemark en Ligue des Nations (2-1). Pas le dernier à s'être aperçu du potentiel du milieu de terrain, Arsenal a déjà envoyé des émissaires du côté de Rennes.



C'est le Dailymail qui confirme que des recruteurs de l'équipe londonienne étaient dans les tribunes du stade Maksimir de Zagreb afin d'étudier le jeu de l'homme de vingt-quatre ans. Il leur aura donc fallu attendre la 78e minute de la rencontre pour voir l'objet de leur attention entrer en jeu, et beaucoup moins pour comprendre qu'ils avaient peut-être face à eux ce qu'ils cherchaient puisque Majer a marqué une minute après son apparition sur la pelouse.

Heureux à Rennes

Heureux au Stade Rennais, comme il le confirmait encore en juin dernier dans les colonnes de So Foot, le Croate est sous contrat avec le club breton jusqu'en juin 2026. Un bail longue durée qu'il ne semble pas pressé de conclure avant l'heure. Gageons que si Arsenal le veut vraiment, certains arguments pourraient le faire changer d'avis. Le dernier mot reviendra alors aux dirigeants rennais.