La saga Mesut Özil à Arsenal touche à sa fin. Selon plusieurs sources concordantes, l’expérimenté milieu allemand est parvenu à trouver un accord avec ses responsables londoniens pour l’expiration de son bail, six mois avant la date prévue. Au bout de presque un an sans le moindre match disputé, le champion du monde allemand va obtenir un bon de sortie et il aura ainsi la possibilité de rebondir ailleurs. L’officialisation de cette séparation devrait intervenir dimanche soir au plus tard.

Le Fenerbahçe lui déroule le tapis rouge



La future destination d’Özil est déjà toute connue. A moins d’une énorme surprise, l’ex-joueur du Real Madrid va s’engager avec le Fenerbahçe d’Istanbul. C’est le club qu’il supportait durant son enfance. La semaine dernière, lors d’un chat avec ses admirateurs, il avait reconnu que c’était le seul club européen où il envisageait de poursuivre sa carrière. Özil apportera toute son expérience et ses qualités à la formation turque. Un accueil de rock star devrait certainement lui être réservé sur les bords du Bosphore.



