Arsenal change de stratégie

De l'autre côté de la Manche, Arsenal est sans doute la formation la moins riche de celles qui occupent le haut du pavé. Manchester City, Liverpool et Manchester United roulent sur l'or, Chelsea n'est pas à plaindre mais est actuellement confronté à une sanction de la Fifa, et Tottenham a économisé comme il se doit lors des deux dernières fenêtres de transferts pour se retrouver avec un pouvoir d'achat très intéressant à l'approche du mercato estival 2019. Une nouvelle fois, les Gunners devront probablement se contenter des miettes du festin que se partageront les autres cadors sur le front des transferts s'ils s'intéressent aux mêmes joueurs, ou devront miser sur des paris.

Mais les Gunners ne vont plus se laisser ainsi marcher sur les pieds très longtemps, c'est le directeur général qui le certifie. Pour réussir à bénéficier d'une marge de manoeuvre supérieure, une nouvelle stratégie sera mise en place du côté de l'Emirates Stadium. Elle est claire, limpide, et surtout en vigueur dans la plupart des clubs professionnels depuis de longues années. Mais visiblement, ce n'était pas forcément évident pour l'ancien cocon d'Arsène Wenger. "Lorsque nous vendons des joueurs, nous devons chercher à maximiser les fonds que nous pouvons récolter avec de réinvestir pour renforcer l'équipe, explique Vinai Venkatesham sur le site officiel du club.

"Nous devons être vraiment plus rigoureux lorsque nous sommes amenés à traiter avec des joueurs expérimentés qui ne sont pas en fin de carrière. Cela signifie que nous allons devoir commencer à prendre des décisions difficiles pour les joueurs à qui il reste deux ans de contrat. Soit nous les renouvellerons, soit nous les vendrons. Nous ne pouvons plus nous retrouver dans une situation où nous laissons des joueurs partir librement, sauf s'ils arrivent en fin de carrière". L'épisode Aaron Ramsey, libre au 1er juillet et qui s'est d'ores et déjà engagé en faveur de la Juventus, semble avoir sonné le réveil des dirigeants londoniens. Il pourrait donc y avoir de l'agitation à Arsenal cet été, car Pierre-Emerick Aubameyang (2021), Mesut Özil (2021), Sokratis Papastathopoulos (2021), Henrik Mkhitaryan (2021) et Shkodran Mustafi (2021) sont directement concernés par ces déclarations. Ces Gunners devront donc prolonger, ou seront transférés dans les semaines à venir, voire en janvier 2020.