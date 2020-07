Arsenal : Ceballos va-t-il rester ?

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, est confiant sur le fait de garder le milieu de terrain du Real Madrid Dani Ceballos. Le milieu espagnol a rejoint les Gunners sur la base d'un prêt d'une saison et aimerait bien retourner au Real à la fin de la campagne actuelle. L'ancien manager des Gunners Unai Emery a utilisé l'international espagnol avec parcimonie, et le joueur de 23 ans devait revenir à Madrid cet été. Cependant, l'arrivée d'Arteta en décembre 2019 l'a vu réintégré le groupe londonien, et l'ancien adjoint de Guardiola à Manchester City souhaite obtenir un transfert définitif du milieu de terrain dans les semaines à venir.

Le prix de Ceballos déjà fixé ?

"Je suis vraiment content de lui et il met de la passion dans chaque match et chaque séance d'entraînement", a déclaré Arteta dans une interview à The Independent. «Il évolue et veut devenir un joueur important pour le club. Nous discutons avec le Real Madrid, car évidemment nous ne sommes pas propriétaires du joueur. Les deux clubs doivent communiquer et nous verrons ce que nous pouvons faire. », a ajouté le coach ibérique. Le Real Madrid serait disposé à autoriser Ceballos à partir cet été, ses chances d'évoluer en équipe première s'amenuisant devant des joueurs comme Federico Valverde, Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos. Le Real évaluerait son joueur à 40M€.